Publicado 26/12/2024 21:08

Itatiaia - Um homem, de 35 anos, foi preso por violência doméstica na madrugada desta quarta-feira (25), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Rua Paineira, no bairro Vila Pinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam fazendo um patrulhamento, quando foram chamados por uma guarnição do SAMU para apoiar em um atendimento.

Inicialmente, a denúncia indicava que haviam pessoas feridas por arma de fogo. No entanto, ao chegar no local, a vítima, de 25 anos, informou que seu companheiro a havia enforcado, e em legítima defesa, ela pegou uma faca para se proteger. Ela relatou que o genitor dela conseguiu intervir e acalmar a situação.

Por outro lado, o acusado relatou que houve uma briga entre os dois, onde a mulher teria lhe agredido, inclusive batendo em sua cabeça, o que teria deixado ele desorientado.

O SAMU prestou atendimento médico a ambos. O acusado foi encaminhado para o Hospital de Itatiaia e ficou sob observação. A vítima foi levada para a 99ª DP, onde o delegado tomou conhecimento do caso e autuou o acusado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme o artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal.

Até o momento do fechamento da ocorrência, o acusado permanecia sob escolta policial no hospital e seria levado à delegacia após o atendimento.