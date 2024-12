Publicado 26/12/2024 21:10

Itatiaia - Um motociclista bateu em uma viatura na tarde desta quarta-feira (25), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Avenida dos Expedicionários, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar para assumir o serviço, uma equipe se deparou com um acidente de trânsito envolvendo uma viatura policial estacionada em frente à 2ª Cia de Itatiaia.

O acidente envolveu uma motocicleta que era conduzida por um homem de 41 anos. Ele perdeu o controle da moto e colidiu na traseira da viatura policial, resultando em ferimentos tanto no condutor quanto no passageiro.

Imediatamente, uma ambulância foi acionada para prestar os primeiros socorros, e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Emergência de Resende.

O local do acidente foi preservado até a chegada do perito, que realizou os exames necessários. Após a perícia, a motocicleta foi removida para o pátio da Guarda Municipal de Resende.

Além disso, foi gerado um auto de infração contra o condutor da motocicleta por ele estar com o veículo irregular, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e por não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor permaneceu em observação no hospital.

Após a chegada à 99ª DP, o delegado tomou conhecimento dos fatos e autuou o condutor por lesão corporal culposa. Assim que ele estiver em condições, será intimado a prestar depoimento. O passageiro foi medicado e, após ser ouvido, foi liberado.