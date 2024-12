Publicado 30/12/2024 22:24

Itatiaia - Um veículo furtado foi recuperado pela PRF na noite da última sexta-feira (27), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na altura do km 316 da Via Dutra. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, durante uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, a equipe do Grupo de Policiamento Tático da 7ª Delegacia da PRF abordou um caminhão que transportava diversos veículos.

Durante a fiscalização, foi constatado que um dos veículos transportados, com placa de Nova Iguaçu (RJ), apresentava um registo de furto ocorrido no município de Nova Iguaçu em 17/12/2024.



Questionado, o condutor do caminhão afirmou ser funcionário de uma empresa transportadora, contratada para recolher os veículos em Belford Roxo (RJ) e transportá-los até Caçapava (SP). Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada à 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, onde foram realizados os procedimentos legais e registrado o retorno do veículo furtado.



Foi constatado ainda, com base na tabela FIPE, que o valor de mercado do veículo recuperado é de R$ 53.998,00.