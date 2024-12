Policlínica Municipal de Itatiaia - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 27/12/2024 20:42

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia divulgou nesta quinta-feira (26) um resumo das principais realizações da administração iniciada em 1º de abril de 2022. As ações, que abrangem diversas áreas, destacam avanços significativos nos setores de saúde, educação, obras e desenvolvimento econômico, promovendo melhorias estruturais e benefícios diretos para a população.



Na área da saúde, foram realizadas reformas e ampliações em unidades, além da contratação de novos profissionais em várias especialidades médicas. Entre as conquistas, destacam-se a redução de filas para mamografias, cirurgias de varizes e doppler vascular, a inauguração do Centro Municipal de Imunização e do Centro Integrado de Saúde, bem como do Posto de Saúde da Vila Odete.

O Hospital Municipal passou a oferecer cirurgias por videolaparoscopia, até então indisponíveis pelo SUS na cidade, e também foi ampliado com a criação de uma sala de tomografia e novas instalações para área administrativa. A construção de uma base do SAMU em Penedo e a ampliação da Unidade Básica de Saúde dessa região reforçaram ainda mais o atendimento no município.



Na educação, a Prefeitura investiu em infraestrutura escolar e melhorias no ensino. Obras paralisadas, como as do Centro Municipal de Educação Infantil Maria de Barros Soares, foram concluídas, e novas unidades, como o CMEI Angélica Freire e o CMEI Neli Pereira, entraram em funcionamento. O ensino integral foi implantado em três escolas, e a reforma de colégios foi possível graças a recursos de incentivo fiscal. Projetos pedagógicos como “Música Educa” e a Feira Literária de Itatiaia também ganharam destaque.



O setor de obras e infraestrutura realizou intervenções importantes em várias localidades, incluindo asfaltamento, drenagem e melhorias urbanas. Problemas históricos de alagamentos foram resolvidos com a construção de galerias pluviais na Vila Esperança, e a iluminação pública foi expandida para áreas como o Jardim das Rosas. Praças e quadras esportivas foram reformadas e construídas, contribuindo para a melhoria dos espaços de convivência e lazer. Além disso, a Estação de Tratamento de Esgoto do Jardim Manchete foi ativada, marcando um avanço significativo no saneamento básico do município.



No campo do desenvolvimento econômico, a administração implantou uma nova Lei de Incentivos Fiscais, atraiu empresas para ocupar 100% dos imóveis comerciais disponíveis e ampliou o atendimento da Sala do Empreendedor de forma itinerante. Cerca de 500 novos CNPJs foram registrados, demonstrando o aquecimento econômico da cidade. Na área social, programas como “Direito de Ser Criança” e o projeto “CRAS Vai Até Você” garantiram assistência e suporte às famílias em vulnerabilidade.



A Prefeitura ainda conquistou prêmios como o “Band Cidades” e o Sebrae “Histórias de Quem Constrói”, além de captar aproximadamente R$ 19 milhões em recursos federais para a construção de uma adutora que solucionará problemas de abastecimento de água. Outras iniciativas incluem a reforma do Teatro Municipal, a construção de um abrigo institucional e melhorias na cesta básica destinada às pessoas em situação de vulnerabilidade social.



O prefeito Irineu Nogueira destacou o trabalho intenso e o legado deixado pela gestão, que regularizou imóveis municipais que ainda pertenciam ao município vizinho de Resende e concluiu projetos de longa data, como postos de saúde e reformas em escolas. Ele reforçou o compromisso com a qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento sustentável de Itatiaia, ressaltando que as ações realizadas são um marco importante para o futuro da cidade.