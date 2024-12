Publicado 30/12/2024 22:59

Itatiaia - Dois homens foram presos por volta das 21h desta segunda-feira (30), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na altura do km 317 da Via Dutra, na pista sentido Rio. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 7ª Delegacia da PRF, estava realizando uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, quando abordou uma motocicleta, com placa de Queimados (RJ).

Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor, de 27 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, ao tentar verificar o código de identificação da placa do veículo, a leitura apresentou-se inválida.



Uma inspeção minuciosa revelou que os itens identificadores da motocicleta apresentavam sinais de adulteração, confirmando tratar-se de um veículo "clone". No entanto, não foi possível identificar o veículo original. Questionado, o condutor afirmou que a motocicleta havia sido emprestada por um amigo. A equipe solicitou que ele entrasse em contato com o referido amigo, que compareceu ao local.



Ao ser verificada a situação com o suposto proprietário, constatou-se que a identificação do veículo não correspondia ao cadastro do sistema referente à placa ostentada. Questionado, o amigo informou que havia adquirido a motocicleta de um vizinho há algum tempo.



Diante dos fatos, ambos os indivíduos foram presos por suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A motocicleta foi apreendida e a ocorrência foi encaminhada à 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia para os procedimentos legais cabíveis.