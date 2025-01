Publicado 31/12/2024 19:34

Itatiaia - Um jovem, de 25 anos, foi preso neste domingo (29) suspeito de ofender a mãe, uma idosa de 64 anos. A vítima estava a caminho da delegacia de Itatiaia para registrar queixa contra o filho quando sofreu uma queda de bicicleta e precisou de atendimento médico.

Os policiais estavam em patrulhamento pela Rua São José quando avistaram uma viatura do Samu prestando assistência à idosa. Ela relatou que estava indo registrar a ocorrência contra seu filho, que a teria ofendido verbalmente, mas acabou se acidentando no percurso. Após ser socorrida, foi encaminhada ao Hospital Dr. Manoel Martins de Barros.

A vítima informou que o suspeito havia saído recentemente do sistema prisional. O jovem, que estava no local, foi revistado, mas nada foi encontrado com ele. Ele foi preso e levado para a delegacia de Itatiaia, onde a ocorrência foi formalizada após a idosa receber alta médica. O suspeito foi autuado pelos crimes de injúria e violência psicológica contra mulher, permanecendo preso.