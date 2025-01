Publicado 31/12/2024 19:17

Itatiaia - No domingo, dia 29, a Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos, que estava foragido da Justiça, em Itatiaia (RJ).

A prisão aconteceu nas proximidades do Tecnopolo de Itatiaia, depois dos agentes receberem uma denúncia que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de homicídio qualificado.



As equipes da Patrulha Tático Móvel (Patamo II) e do Setor Bravo deslocaram-se até a Avenida Industrial Alda Mendes Bernardes, no Tecno Polo, para verificar a informação. Após abordar o suspeito, os policiais realizaram uma consulta no Sistema de Segurança e confirmaram a existência do mandado de prisão, expedido pela Comarca de Itatiaia.



O homem foi encaminhado à delegacia de Itatiaia, onde o mandado foi devidamente cumprido.