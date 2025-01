Publicado 08/01/2025 21:44

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia deu início, na tarde desta terça-feira (07), à “Operação Tapa-buracos”, que visa a recuperação de diversas ruas e avenidas do município. O primeiro local atendido foi Penedo, na Avenida das Mangueiras, uma via de grande movimentação tanto de moradores quanto de turistas.

De acordo com a programação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, responsável pela execução do serviço, a operação seguirá por outros pontos da cidade, como a Avenida Brasil, Fazendinha, Vale do Ermitão e Jardim Martinelli. A ação tem como objetivo reduzir os problemas causados pelos buracos, garantindo mais segurança e fluidez no tráfego urbano.

As vias estão sendo restauradas com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), e a equipe conta com o apoio de um caminhão e uma máquina rolo compactador para a execução dos trabalhos.

Este cronograma de recuperação se concentra inicialmente nas vias mais deterioradas e com maior tráfego de veículos.

“O início da ‘Operação Tapa-buracos’ representa um esforço da nossa gestão para melhorar as condições de tráfego e a qualidade de vida da população. Essa é uma ação emergencial para minimizar os transtornos causados pelos buracos, especialmente nestes primeiros dias do nosso governo. Vamos trabalhar em todos os pontos críticos da cidade, com foco na segurança e bem-estar dos nossos moradores e visitantes”, afirmou o prefeito Kaio Márcio.

Na quarta-feira, 8, a recuperação segue na Avenida das Mangueiras e na Avenida Brasil, com a colaboração da Guarda Civil Municipal para a organização do trânsito nas áreas afetadas.