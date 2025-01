Publicado 03/01/2025 18:43

Itatiaia - Um homem, de 38 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (2), suspeito de abusar de uma menina de cinco anos em Itatiaia (RJ).

A mãe da criança relatou aos policiais que percebeu um comportamento estranho na filha e um hematoma no pescoço, pouco depois de ela voltar de uma brincadeira na casa de um vizinho. Questionada, a menina revelou ter sido vítima de abuso pelo suspeito.



Após a denúncia, a polícia foi acionada e esteve no local, mas o suspeito não foi encontrado. A mãe e a criança foram levadas ao Hospital de Itatiaia, onde a menina recebeu atendimento médico.

Durante o acompanhamento hospitalar, os policiais receberam informações de que um homem havia dado entrada no Hospital de Emergência de Resende com um ferimento de arma de fogo na cabeça, alegando ter sido baleado por um adolescente devido à acusação de abuso.



Uma equipe do Serviço Reservado confirmou a identidade do homem no hospital, que foi reconhecido pela mãe da vítima por meio de uma fotografia. Ele foi preso em flagrante e permaneceu sob custódia no Hospital de Emergência de Resende. O caso foi registrado na 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia e está sendo investigado.