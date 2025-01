Publicado 07/01/2025 16:39

Itatiaia - A partir desta terça-feira (7), a Prefeitura de Itatiaia implementou um novo horário de expediente para seus departamentos públicos, que atenderão das 10h às 17h, sem intervalos, conforme o Decreto Nº 4723/25, publicado no Boletim Oficial no dia 06. A medida tem como objetivo reduzir gastos públicos.

A mudança não afetará os serviços essenciais prestados à população, como os das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, que continuarão funcionando normalmente, assim como aqueles serviços emergenciais e os que operam em escalas de revezamento.

Além da alteração no horário de funcionamento, o Decreto também estabelece outras ações para o controle de despesas, como a diminuição de custos com telefonia, energia elétrica, internet, combustíveis, diárias, transporte, contratação de serviços, compra de materiais de consumo e outras despesas operacionais.

O governo municipal ressaltou que a decisão foi tomada com base na necessidade de manter o equilíbrio financeiro das contas públicas, buscando reduzir ao máximo os gastos administrativos para garantir os investimentos essenciais ao desenvolvimento econômico e social da cidade.

A adoção dessa medida se deu após uma avaliação preliminar das finanças do município, com base nos dados coletados pela equipe de transição, conforme o Decreto Executivo nº 4.623, de 23 de outubro de 2024. O levantamento apontou a urgência de ajustes no orçamento para assegurar a saúde financeira da administração pública local.

Segundo o prefeito Kaio Márcio, a mudança é parte de um esforço contínuo para otimizar o uso dos recursos municipais, sem afetar a qualidade dos serviços oferecidos à população. “Nosso compromisso é administrar os recursos de maneira eficiente, com foco na redução de despesas e na preservação dos serviços essenciais para os cidadãos”, declarou.