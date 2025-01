Publicado 13/01/2025 21:06

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Administração, adotou uma nova plataforma para a realização das licitações no município. Trata-se da Bolsa Nacional de Compras (BNC), uma ferramenta desenvolvida para tornar o processo licitatório mais prático e eficiente.

Os fornecedores que desejam participar das contratações da Prefeitura já podem se cadastrar na BNC. O acesso está disponível pelo site oficial da Prefeitura de Itatiaia, em www.itatiaia.rj.gov.br, ou diretamente através do link: https://bnc.org.br/cadastro/. Durante o cadastro, é necessário fornecer todas as informações exigidas.

"A Bolsa Nacional de Compras permitirá a migração dos dados do sistema interno de controle, algo que não era realizado anteriormente. Essa inovação possibilita que as contratações sejam feitas de forma mais ágil, eficiente e segura, beneficiando tanto a administração pública quanto os fornecedores interessados em prestar serviços ao município. Todo o processo será conduzido em conformidade com a legislação vigente", destacou Carolina Massad, diretora geral de Licitações.