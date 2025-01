Publicado 10/01/2025 22:48

Itatiaia - O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) divulgou, nesta sexta-feira (10), que irá inaugurar a primeira cachoeira acessível na reserva e umas das primeiras do Brasil. De acordo com a coordenação do local, a inauguração deve acontecer em março deste ano.

A cachoeira do Camapuã está a 1.070 metros de altitude e deverá ser acessada pela parte baixa do Parque. Os visitantes poderão chegar de carro no estacionamento, percorrer uma pequena trilha de 100 metros com corrimão e desfrutar da cachoeira.

Ainda segundo as primeiras informações do PNI, o principal objetivo da reserva é proporcionar acessibilidade a todas as pessoas. O Parque Nacional do Itatiaia foi fundado em 1937, sendo a primeira reserva natural do país. É composta por trilhas, cachoeiras e paisagens que atraem turistas de todo o mundo.