Publicado 09/01/2025 20:28

Itatiaia - Na tarde de quarta-feira, dia 8, uma mulher de 41 anos foi presa ao ser flagrada tentando esconder drogas no sutiã, em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na localidade de Jambeiro I, em Penedo.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais perceberam a suspeita saindo de um terreno baldio e, ao notar a viatura, ela tentou esconder uma sacola plástica no sutiã. Após ser abordada, foram encontrados quatro pinos de cocaína, três tabletes de maconha, R$185 em dinheiro e um celular.



A mulher, junto com os materiais apreendidos, foi encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia (DP). Lá, as autoridades constataram que já haviam diversas denúncias relacionadas ao tráfico de drogas envolvendo a suspeita na região de Jambeiro. Após perícia, foi confirmado que os entorpecentes somavam 4,6 gramas de cocaína e 7,4 gramas de maconha.



A acusada foi autuada por tráfico de drogas e permanece detida na Cadeia Pública de Volta Redonda, aguardando audiência de custódia.