Sine de Itatiaia (RJ)Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 14/01/2025 21:17

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, lançou o Censo do Trabalhador, uma iniciativa voltada para mapear as necessidades e demandas de quem busca emprego ou já atua no mercado de trabalho. O objetivo principal é coletar informações que subsidiem o desenvolvimento de ações e políticas públicas voltadas à ampliação de oportunidades de emprego, qualificação profissional e fortalecimento do comércio local.



Os dados obtidos serão utilizados exclusivamente para planejar cursos, programas e iniciativas que atendam diretamente às necessidades da população. Todo o processo segue rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a privacidade e segurança dos participantes.



O Censo está disponível em dois formatos: online e presencial. Os interessados podem preencher o formulário diretamente no site oficial da Prefeitura de Itatiaia ou comparecer ao posto de atendimento na Avenida dos Expedicionários, 575 – Centro. Na modalidade online, o participante poderá optar por autorizar ou não o uso de seus dados para os fins previstos, em conformidade com a LGPD.



Trabalhadores, estudantes e pessoas em busca de emprego no município são incentivados a colaborar. Sua participação será essencial para o planejamento de ações que promovam o desenvolvimento econômico e a geração de renda na região.



“O nosso compromisso é construir um mercado de trabalho mais inclusivo e alinhado às necessidades do município, de acordo com as diretrizes do prefeito Kaio Márcio. Por isso, convidamos todos os trabalhadores, estudantes e candidatos a emprego a participarem dessa importante iniciativa, dedicando um momento do seu dia para preencher o questionário”, afirmou o secretário Felipe Santos.



Quem preferir pode procurar a sede da Secretaria, localizada na Avenida dos Expedicionários, nº 575, Centro, ou entrar em contato pelo telefone (24) 3352-6703. O atendimento presencial funciona das 10h às 17h. Outra opção é acessar o formulário online pelo site oficial da Prefeitura.