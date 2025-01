SINE de Itatiaia lança canal de whatsapp - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

SINE de Itatiaia lança canal de whatsappFoto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 16/01/2025 15:24

Itatiaia - A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia anunciou a implementação de um número de WhatsApp institucional para melhorar o atendimento à população. O canal, que já está ativo, oferece serviços como cadastro de currículos no SINE (Sistema Nacional de Emprego), consulta de vagas de emprego, encaminhamentos para processos seletivos e esclarecimento de dúvidas sobre os serviços da Secretaria.

De acordo com a prefeitura, essa iniciativa visa modernizar o atendimento e garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Segundo o secretário Felipe Santos, o WhatsApp institucional elimina o uso de números pessoais no atendimento, reforçando a privacidade e segurança das informações dos cidadãos. “Este é mais um passo para modernizar e aproximar nossos serviços da população”, destacou.

O atendimento pelo WhatsApp é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, através do número (24) 3352-6703. Os interessados também podem acessar o canal diretamente pelo link . A Secretaria reforça que os dados fornecidos serão utilizados exclusivamente para fins de atendimento, em conformidade com a LGPD.

O SINE de Itatiaia está localizado na Avenida dos Expedicionários, nº 575, Centro. O horário de funcionamento é das 10h às 17h.