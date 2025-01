Sine de Itatiaia - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Itatiaia

Sine de ItatiaiaFoto: Divulgação/ Prefeitura de Itatiaia

Publicado 15/01/2025 22:42

Itatiaia - A Prefeitura Municipal de Itatiaia anunciou, nesta quarta-feira (15), que desde o dia 1º de janeiro até 15 de janeiro, já foram ofertadas mais de 130 vagas de trabalho em diferentes áreas, através do SINE (Sistema Nacional de Emprego) da cidade.



"As oportunidades incluem desde vagas para quem busca o primeiro emprego até posições que exigem habilidades específicas, como técnicos e operadores de máquinas. É uma forma de valorizar e incluir a mão de obra local, com muitas vagas priorizando os moradores de Itatiaia", destacou o secretário.



Entre as funções disponíveis atualmente estão: Atendente (balconista), Operador de Roçadeira, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista de Caminhão, Operador de Retroescavadeira, Auxiliar de Produção, Atendente de Rede de Fast Food, Operador de Máquina – A, Operador de Logística I, Varredor, Técnico de Segurança do Trabalho, Operador de Produção, Operador de Empilhadeira, Montador e Vendedor.



Os interessados podem entregar os currículos pessoalmente no SINE até sexta-feira, dia 17, ou enviá-los por e-mail para recrutamentosineitatiaia@gmail.com. Outra opção é entrar em contato pelo WhatsApp institucional da Secretaria, no número (24) 3352-6703.

O SINE está localizado na Avenida dos Expedicionários, nº 575, Centro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. A Secretaria também assegura que os dados dos candidatos serão tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).