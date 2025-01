Prefeitura realiza manutenção na estrada - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 17/01/2025 21:21

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia divulgou, nesta sexta-feira (17), que as localidades de Maromba e Maringá estão passando por diversas intervenções de manutenção. Entre os serviços realizados estão capina e roçada na estrada de acesso, substituição de manilhas, limpeza das áreas de drenagem e remoção de resíduos vegetais.

De acordo com Carlos Magno Maciel, Administrador Regional dos bairros, as ações visam garantir condições adequadas para o tráfego tanto nas vias centrais quanto nas estradas da região, beneficiando a comunidade local e os visitantes.

"A prioridade da Prefeitura é assegurar que moradores e turistas possam circular sem dificuldades pelas estradas. As equipas estão ativas em várias áreas, e continuaremos focados em implementar melhorias em toda a região", afirmou.

O administrador também mencionou que já está previsto no cronograma o reparo de pontes. "Hoje recebemos as madeiras necessárias para reformar três pontes. Em breve, iniciaremos os trabalhos: uma na entrada do Pavão, outra na subida do Itamar e uma última, de caráter emergencial, no final do Vale das Cruzes", explicou.

As obras estão programadas para se estender a outras áreas da região nos próximos dias.