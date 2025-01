Castramóvel em Itatiaia (RJ) - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Castramóvel em Itatiaia (RJ)Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 20/01/2025 22:35

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, retoma o uso do Castramóvel após três anos. A distribuição das senhas para castração de cães e gatos do município começará nesta terça-feira, dia 21, a partir das 9h, na Praça da Emancipação, em Campo Alegre, e seguirá até o dia 24 de janeiro.

De acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas 25 senhas por dia ao longo da semana. Para garantir o atendimento, o responsável pelo animal deverá apresentar um documento de identidade e comprovante de residência.

A castração será oferecida para cães e gatos, de qualquer raça, com idade mínima de 7 meses. É importante destacar que o animal precisa estar saudável, e as fêmeas não podem estar grávidas nem amamentando.

A cirurgia será realizada com anestesia inalatória dentro da unidade móvel, e contará com uma equipe composta por um cirurgião veterinário, um anestesista e um auxiliar. Após a distribuição das senhas, o tutor será orientado sobre a data agendada para a cirurgia, quando o animal passará por um pré-operatório para verificar se está apto para o procedimento.

Os animais deverão estar em jejum de 12 horas antes da cirurgia e devem ser transportados de maneira segura, preferencialmente em caixa de transporte, com os de grande porte usando guia.

“O retorno do Castramóvel é uma grande conquista para a saúde pública animal de Itatiaia. Após três anos sem utilizá-lo, agora voltamos a oferecer a castração totalmente gratuita para cães e gatos. Fizemos melhorias na unidade, que está como nova. Sabemos que a saúde animal é também uma questão de saúde pública. A castração, além de prevenir a superpopulação, também ajuda a evitar diversas doenças”, afirmou o prefeito Kaio Márcio.

Ainda segundo a prefeitura, depois de atender ao Campo Alegre, o Castramóvel seguirá para outros bairros do município, com o objetivo de alcançar todas as áreas, incluindo as localidades mais afastadas, como Maringá, Maromba e os Vales.