Publicado 17/01/2025 21:46

Itatiaia - Na madrugada desta sexta-feira (17), por volta das 3h, um jovem foi assassinado a tiros, em Itatiaia (RJ). De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha 23 anos e já estava sem vida quando os agentes chegaram no local.

Ainda segundo a PM, o corpo foi encontrado em uma área de mata no bairro Nova Conquista. A polícia constatou que havia marcas de tiros no jovem.



Para levantar informações que pudessem ajudar a Polícia Civil na investigação, uma equipe da perícia foi até o endereço. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Volta Redonda (RJ).



O crime foi registrado na delegacia de Itatiaia, que está responsável da investigação do caso. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.