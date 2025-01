Sine Itatiaia - Foto: Divulgação Prefeitura Municipal de Itatiaia

Sine ItatiaiaFoto: Divulgação Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 22/01/2025 19:54

Itatiaia - O Sine Itatiaia anunciou novas oportunidades de emprego no início desta semana, com diversas vagas disponíveis, como ajudante de construção civil (1 vaga), fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional (1 vaga), operador de logística I (7 vagas), ajudante de cozinha (1 vaga), eletricista de manutenção (1 vaga), lavadeira (1 vaga), auxiliar de serviços gerais (1 vaga), atendente balconista (1 vaga), operador comercial e de caixa (1 vaga), vendedor de eletro e vendedor externo (operadora de internet).

Os currículos podem ser entregues presencialmente no Sine até quarta-feira, 22 de janeiro, ou enviados para o e-mail recrutamentosineitatiaia@gmail.com. Outra opção é o envio por meio do WhatsApp institucional da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Rendas, no número (24) 3352-6703.

Para quem optar por enviar o currículo por e-mail, é essencial colocar no campo "assunto" o nome da vaga de interesse, para facilitar a identificação. Os candidatos devem atender aos requisitos exigidos para a vaga desejada.

O SINE Itatiaia está localizado na Avenida dos Expedicionários, nº 575, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3352-6703.