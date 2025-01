Pássaros em cativeiro são apreendidos em Itatiaia - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 21/01/2025 22:45

Itatiaia - Doze pássaros em cativeiro foram apreendidos, em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Rua José Batista de Oliveira, em Penedo.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação conjunta com o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Itatiaia, a equipe deslocou-se ao endereço para verificar uma denúncia sobre a manutenção de animais silvestres em cativeiro. No local, o crime foi confirmado em flagrante.

Foram apreendidos 12 pássaros, incluindo 7 Tizius e 5 Coleiros, sendo que um dos Coleiros estava anilhado, mas sem a devida documentação. Além disso, foram recolhidos um viveiro, oito gaiolas e um alçapão.

O acusado e uma testemunha foram conduzidos à 99ª Delegacia de Polícia, junto com todo o material apreendido, para que a autoridade competente tomasse as providências cabíveis. Após análise, o suspeito foi enquadrado com base na Lei de Crimes Ambientais, prestou esclarecimentos e foi liberado.

Os pássaros e o material apreendido foram encaminhados ao Horto Municipal de Itatiaia. Lá, uma bióloga avaliará se os animais poderão ser soltos ou se devem ser direcionados para o CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Lorena (SP), ou para o zoológico de Volta Redonda (RJ).