Drogas apreendidas em Itatiaia (RJ) - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Drogas apreendidas em Itatiaia (RJ)Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 21/01/2025 22:54

Itatiaia - Um jovem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (21), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Rua Bom Jesus de Santana, no bairro Vila Magnólia.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes se descolaram ao endereço indicado para apurar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar ao local, os agentes avistaram um jovem, de 25 anos, no terraço de uma residência. Ao perceber a aproximação, ele arremessou uma meia cinza em um terreno vizinho.



Diante da situação de flagrante, a equipe entrou na residência com a autorização do acusado. Questionado, ele afirmou que não havia nada ilícito no imóvel. Contudo, durante as buscas, os agentes encontraram, sobre o sofá, uma pochete contendo 16 trouxinhas de maconha.



Ao vistoriar o terreno ao lado, foi localizada a meia arremessada, que continha 43 pinos de cocaína, além de um pé de maconha plantado no local. O suspeito admitiu estar comercializando os entorpecentes e afirmou ser o proprietário do pé de maconha.



Em seguida, foi solicitado apoio para auxiliar na condução do acusado e dos materiais apreendidos até a 99ª Delegacia de Polícia, onde os fatos foram apresentados à autoridade competente para as devidas providências.