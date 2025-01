Luiz Carlos Ypê - Foto: Reprodução

Publicado 24/01/2025 15:53

Itatiaia - Luiz Carlos Ypê, ex-prefeito e empresário de Itatiaia (RJ), faleceu nesta sexta-feira (24). Ele deixa esposa, filhos e netos. De acordo com a prefeitura de Itatiaia, Luiz Carlos atuava no setor de hotelaria e exerceu o cargo de prefeito entre 2009 e 2016.

Aos 76 anos, ele estava internado desde o início deste mês em um hospital particular em Resende, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico. A causa do falecimento ainda não foi divulgada.

Luiz Carlos Ypê foi prefeito de Itatiaia entre 2009 e 2016 e atuava no ramo de hotelaria. Ele também deixou sua marca na cidade ao fundar e presidir entidades como a Associação Comercial, Agropecuária e Turística de Itatiaia (ACIATI), a Liga Desportiva, a Associação de Hoteleiros do Parque Nacional e o Conselho Regional de Turismo do Sul Fluminense.

O velório será realizado na Capela do Envida, em Itatiaia, com início previsto para as 18 horas desta sexta-feira. O sepultamento ocorrerá no sábado, dia 25, no Cemitério Municipal, localizado no bairro Vila Odete. Em sinal de luto, a prefeitura decretou sete dias de luto oficial e emitiu uma nota lamentando sua perda.