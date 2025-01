Três Cachoeiras, Itatiaia (RJ) - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 24/01/2025 16:06

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia divulgou, nesta quinta-feira (23), que está finalizando os preparativos para a "Operação Verão 2025", que terá início neste fim de semana. O objetivo é garantir aos banhistas, moradores e visitantes um ambiente seguro e organizado.

Na última terça-feira (21), o prefeito Kaio Márcio reuniu-se com gestores das Secretarias de Ordem Pública, Obras e Serviços Públicos, além das Administrações Regionais de Penedo e Maromba e Maringá, para definir o plano de ação destinado à organização do acesso às cachoeiras do município. Representantes da Divisão Executiva de Trânsito e da Guarda Civil Municipal também participaram do encontro.



Entre as primeiras medidas, está o reforço do patrulhamento de trânsito, com atenção especial para os pontos de maior movimento, especialmente nos fins de semana e feriados.



Foi decidido que áreas específicas serão organizadas para estacionamento em locais com grande fluxo de veículos, como Paraíso Perdido e o balneário Conora. No Paraíso Perdido, as equipes já demarcaram o espaço destinado aos veículos, enquanto para o Conora, o estacionamento funcionará na Fazenda Aleluia.



Além disso, em Paraíso Perdido, Penedo, Maromba, Maringá e no balneário Conora, a Guarda Civil Municipal realizará ações de orientação e controle do trânsito, visando maior segurança e organização.

"No último fim de semana, em locais como Maromba e Paraíso Perdido, as vias ficaram interditadas devido ao excesso de veículos. Como ação inicial, vamos implementar patrulhamento preventivo nos pontos mais movimentados para assegurar o direito de ir e vir de turistas e moradores. Sabemos que essa medida não resolverá completamente o problema de estacionamento em dias de sol, mas permitirá a circulação sem obstruções", explicou o prefeito.