Publicado 27/01/2025 22:40

Itatiaia - Uma idosa, de 71 anos, foi vítima de um acidente envolvendo um ônibus e um trenzinho turístico em Penedo, área turística de Itatiaia (RJ), na última sexta-feira (24). Nesta segunda-feira (27), o óbito foi confirmado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda (RJ).

A idosa, residente de Itarana (ES), estava na cidade como turista. De acordo com a Polícia Civil, quando os agentes da Polícia Militar chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, entre os veículos, cercada por populares.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos. No dia do ocorrido, os motoristas do ônibus e do trenzinho foram conduzidos à delegacia para prestar depoimentos. A Delegacia de Itatiaia segue investigando o caso.