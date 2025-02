Prefeitura Municipal de Itatiaia - Foto: Divulgação

Prefeitura Municipal de ItatiaiaFoto: Divulgação

Publicado 06/02/2025 21:26

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia anunciou as datas para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) referentes ao exercício de 2025. De acordo com o Decreto nº 4.731/25, o prazo final para a quitação da cota única ou da primeira parcela será no dia 14 de março.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única terão direito a um desconto de 15% sobre o valor total do imposto. Já aqueles que preferirem parcelar poderão dividir o valor em até 10 vezes, com vencimentos programados para os dias 14 de março, 15 de abril, 15 de maio, 16 de junho, 15 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 15 de outubro, 17 de novembro e 15 de dezembro. No entanto, o decreto estabelece que o valor mínimo das parcelas deve ser de R$ 50,00 para pessoas físicas e R$ 100,00 para pessoas jurídicas.

As guias de pagamento do IPTU podem ser retiradas presencialmente no Setor de Cadastro Imobiliário, localizado na sede da Prefeitura, na Praça Mariana Rocha Leão, nº 20, Centro, ou acessadas pelo site oficial da Prefeitura de Itatiaia, no endereço www.itatiaia.rj.gov.br, clicando no banner "IPTU 2025".

O pagamento pode ser realizado diretamente nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú, além das Casas Lotéricas. Também é possível efetuar o pagamento via Pix, utilizando o QR Code presente na guia de arrecadação, ou ainda no site da Prefeitura, através do cartão de crédito, conforme as condições estabelecidas pelos bancos.

Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria de Administração, no Departamento de Cadastro Imobiliário, localizado na sede da Prefeitura. O contato pode ser feito pelo telefone (24) 3352-6777, ramal 221.