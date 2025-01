Publicado 30/01/2025 22:02

Itatiaia - Um homem foi agredido na noite desta quarta-feira (29), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu no bairro Nova Conquista.



De acordo com informações da Polícia Militar, o homem, de 28 anos, teve a casa invadida por três criminosos, foi retirado de lá e levado para a linha do trem. Ao chegarem no local, os bandidos deram golpes com uma madeira na vítima.

O homem ficou com diversos ferimentos no corpo, incluindo uma perfuração no braço. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Manoel Martins Barros, onde recebeu atendimento médico. Após avaliação, ele foi transferido para o Hospital de Emergência de Resende para os procedimentos necessários.



O caso foi registrado na delegacia de Itatiaia, que está responsável pela investigação. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.