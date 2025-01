Assinatura do Memorando de Entendimento - Foto: Camila Saldanha/ICMBio

Publicado 30/01/2025 22:34

Itatiaia - O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) firmou uma parceria com o Parque Nacional da Floresta Negra, na Alemanha, visando fortalecer a cooperação técnica entre áreas protegidas de ambos os países. O Memorando de Entendimento, assinado na última quinta-feira (23) em Brasília, engloba os Parques Nacionais de Itatiaia e Pico da Neblina, no Brasil.

O acordo prevê a realização de ações conjuntas voltadas para a gestão de unidades de conservação, recuperação de áreas degradadas, criação de corredores ecológicos, monitoramento de espécies ameaçadas, além da promoção do turismo sustentável e do uso público dessas áreas. A iniciativa também busca aprimorar as capacidades técnicas das equipes envolvidas.



A cooperação será conduzida por meio de intercâmbio de especialistas, capacitação profissional e organização de eventos internacionais, como seminários e fóruns. Além disso, a parceria prevê a publicação de estudos científicos e outras ações voltadas para a preservação das áreas protegidas.



Um dos destaques dessa colaboração será a elaboração de um Acordo de Cooperação Técnica, previsto para ser assinado na 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), que acontecerá no Brasil em novembro de 2025. Antes disso, o acordo passará por um processo de consulta aos povos indígenas que possuem territórios sobrepostos ao Parque Nacional do Pico da Neblina, assim como aos conselhos consultivos dos parques participantes.



O Parque Nacional da Floresta Negra já mantém parcerias internacionais com outras reservas naturais, incluindo áreas protegidas nos Estados Unidos, Israel e Finlândia. A inclusão dos parques brasileiros nesse programa amplia o intercâmbio técnico e científico entre regiões com biomas distintos.



Relevância para a Conservação



A iniciativa fortalece a troca de experiências sobre temas como restauração ecológica, manejo de áreas protegidas e desenvolvimento do turismo sustentável. O presidente substituto do ICMBio, Marcelo Marcelino, ressaltou a importância da parceria. “Essa cooperação reafirma nosso compromisso com a conservação da biodiversidade e expande nossa integração com redes globais de preservação.”, concluiu.



O Memorando de Entendimento reconhece os desafios compartilhados por áreas protegidas ao redor do mundo e reforça a importância de iniciativas colaborativas para a preservação da biodiversidade. O intercâmbio de conhecimentos entre Brasil e Alemanha pode contribuir para o aprimoramento da gestão ambiental e fortalecer a cooperação internacional no combate às mudanças climáticas e à perda da biodiversidade.