Publicado 13/02/2025 21:56

Itatiaia - Um carro com drogas foi apreendido na madrugada desta quinta-feira (13), em Itatiaia (RJ). De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Jardim Paineiras. O veículo, que continha entorpecentes e aparelhos celulares, foi abandonado por dois indivíduos durante uma abordagem policial. Até o momento, os suspeitos não foram encontrados.

Segundo a PM, durante um patrulhamento na Rua Otacílio José da Silva, a equipe do Setor Bravo avistou dois homens no final da via. Ao perceberem a viatura se aproximando, eles fugiram em direção a uma área de mata – um deles estava armado e o outro carregava uma mochila. Os agentes não conseguiram identificá-los, mas localizaram o carro com o motor ligado e as portas abertas.

Dentro do automóvel foram encontrados uma pequena quantidade de maconha, dois trituradores de erva, um capacete e dois celulares. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 99ª Delegacia de Polícia (DP), onde passará por perícia.

A Polícia Militar segue realizando buscas na região para identificar e capturar os suspeitos envolvidos na ocorrência.