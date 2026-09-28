Projeto prevê melhoria e pavimentação do Centro Histórico - Foto: Secom/PMI

Projeto prevê melhoria e pavimentação do Centro HistóricoFoto: Secom/PMI

Publicado 28/09/2026 18:14





O investimento estimado para a realização da obra é de R$ 1,565 milhão. Os recursos são provenientes de repasse federal, por meio do Ministério do Turismo, com contrapartida do município equivalente a aproximadamente 23% do valor total investido no projeto.



A intervenção recebeu autorização para licitação no mês de setembro, após a conclusão do projeto técnico e a aprovação pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela gestão dos recursos federais previstos no convênio firmado entre o município e o governo federal.



Atualmente, parte do trecho contemplado pelas obras é formada por estrada de chão, situação que provoca uma série de transtornos para quem circula pela região, como poeira constante, formação de buracos e dificuldades de locomoção, principalmente durante os períodos de chuva mais intensa, quando o trajeto se torna praticamente intransitável em alguns pontos.



A proposta apresentada pela Prefeitura de Itatiaia prevê a criação de uma via compartilhada, sem a presença de calçadas convencionais, com uma estrutura voltada à circulação conjunta entre pedestres e veículos que trafegam pela área. O projeto também inclui a implantação de uma rota acessível, contando com sinalização tátil para auxiliar pessoas com deficiência visual ou mobilidade reduzida.



A escolha pela pavimentação com blocos intertravados levou em consideração as características históricas e ambientais da região de Penedo. Segundo a administração municipal, além de contribuir para a preservação da identidade visual do distrito, o material escolhido permite maior permeabilidade do solo e pode proporcionar mais conforto térmico aos pedestres que circulam pelo local, especialmente durante os dias mais quentes.



A revitalização também prevê a instalação de postes decorativos em estilo colonial ao longo do trecho contemplado pela obra. A cor azul escolhida para os equipamentos de iluminação faz referência direta à identidade finlandesa que caracteriza o distrito de Penedo, região historicamente colonizada por imigrantes da Finlândia. A área contemplada pelas obras dá acesso à Pequena Finlândia e reúne parte significativa dos imóveis históricos e dos principais pontos de visitação turística do distrito.



Segundo a secretária municipal de Planejamento, Fabiana Albuquerque, a pavimentação da região era uma reivindicação antiga por parte dos moradores locais. "Esta é uma solicitação antiga dos moradores, que precisavam de uma solução para a pavimentação, mas não gostariam que fosse utilizado asfalto. O projeto busca valorizar a área histórica, com pavimentação em intertravados, além de melhorar as condições de circulação para quem mora, trabalha ou visita o local", afirmou a secretária. O Centro Histórico de Penedo, distrito de Itatiaia , deve passar por uma série de intervenções para melhorar a infraestrutura e a circulação de moradores e visitantes na região. O projeto de revitalização contempla 750 metros da Avenida Finlândia e da Rua das Palmeiras, com pavimentação em blocos intertravados, acessibilidade, drenagem e instalação de nova iluminação pública.O investimento estimado para a realização da obra é de R$ 1,565 milhão. Os recursos são provenientes de repasse federal, por meio do Ministério do Turismo, com contrapartida do município equivalente a aproximadamente 23% do valor total investido no projeto.A intervenção recebeu autorização para licitação no mês de setembro, após a conclusão do projeto técnico e a aprovação pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela gestão dos recursos federais previstos no convênio firmado entre o município e o governo federal.Atualmente, parte do trecho contemplado pelas obras é formada por estrada de chão, situação que provoca uma série de transtornos para quem circula pela região, como poeira constante, formação de buracos e dificuldades de locomoção, principalmente durante os períodos de chuva mais intensa, quando o trajeto se torna praticamente intransitável em alguns pontos.A proposta apresentada pela Prefeitura de Itatiaia prevê a criação de uma via compartilhada, sem a presença de calçadas convencionais, com uma estrutura voltada à circulação conjunta entre pedestres e veículos que trafegam pela área. O projeto também inclui a implantação de uma rota acessível, contando com sinalização tátil para auxiliar pessoas com deficiência visual ou mobilidade reduzida.A escolha pela pavimentação com blocos intertravados levou em consideração as características históricas e ambientais da região de Penedo. Segundo a administração municipal, além de contribuir para a preservação da identidade visual do distrito, o material escolhido permite maior permeabilidade do solo e pode proporcionar mais conforto térmico aos pedestres que circulam pelo local, especialmente durante os dias mais quentes.A revitalização também prevê a instalação de postes decorativos em estilo colonial ao longo do trecho contemplado pela obra. A cor azul escolhida para os equipamentos de iluminação faz referência direta à identidade finlandesa que caracteriza o distrito de Penedo, região historicamente colonizada por imigrantes da Finlândia. A área contemplada pelas obras dá acesso à Pequena Finlândia e reúne parte significativa dos imóveis históricos e dos principais pontos de visitação turística do distrito.Segundo a secretária municipal de Planejamento, Fabiana Albuquerque, a pavimentação da região era uma reivindicação antiga por parte dos moradores locais. "Esta é uma solicitação antiga dos moradores, que precisavam de uma solução para a pavimentação, mas não gostariam que fosse utilizado asfalto. O projeto busca valorizar a área histórica, com pavimentação em intertravados, além de melhorar as condições de circulação para quem mora, trabalha ou visita o local", afirmou a secretária.

Licitação



A concorrência para a contratação da empresa responsável pela execução dos serviços está marcada para o dia 5 de outubro, às 11 horas. A Concorrência Eletrônica nº 023/2026 será conduzida pela Prefeitura de Itatiaia. Por se tratar de um convênio com recursos federais, a ordem de início dos trabalhos somente será emitida após a conclusão de todo o processo licitatório e dos demais procedimentos previstos em contrato. O prazo estimado para execução completa da obra é de 11 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.



Além das obras de infraestrutura viária, a revitalização deve abrir espaço para novas iniciativas voltadas à valorização do patrimônio histórico e turístico de Penedo. Entre as propostas em estudo estão a instalação de placas turísticas com informações sobre a história da localidade e a identificação de pontos de interesse para visitantes. A intenção da administração municipal também é ampliar as possibilidades de utilização dos espaços revitalizados para visitação, realização de eventos, feiras e outras atividades comunitárias.



Outro projeto que já está em andamento na região prevê intervenções nas calçadas da Avenida das Mangueiras, também localizada na área central de Penedo, reforçando o conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana do distrito.