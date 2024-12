As atrações confirmadas incluem os cantores Ricardo Monteiro, Paloma e Willian Santos - Divulgação

Publicado 11/12/2024 22:17

O Dia da Bíblia é comemorado no Brasil no segundo domingo de dezembro. Para celebrar a data, os moradores de Japeri poderão participar, no sábado (14/12) de uma programação organizada pelo Conselho de Pastores da Cidade, em parceria com a Prefeitura, com passeata, culto e apresentações musicais.

A programação tem início às 17h, com uma grande passeata saindo da Praça da Bíblia, em frente à Primeira Igreja Batista. Em seguida, às 18h, haverá um culto especial e apresentações musicais na Praça do Skate.

As atrações confirmadas incluem os cantores Ricardo Monteiro, Paloma e Willian Santos, completando a noite inesquecível de louvor, adoração, fé, comunhão e celebração.