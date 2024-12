Prefeitura também anunciou o pagamento do mês de dezembro para os aposentados para o dia 20 - Divulgação

Publicado 12/12/2024 17:47

O Instituto de Previdência de Japeri (Previ-Japeri) deposita nesta quinta-feira (12/12), a segunda parcela do 13º salário dos seus 640 beneficiários. Com a ação, a instituição cumpre o compromisso de quitar o abono natalino dentro do prazo estabelecido por lei. Ao todo, recebem nesta data os 504 aposentados e os 136 pensionistas, que em junho tiveram o recurso disponibilizado na conta.



Outra boa notícia: além do 13º salário, o pagamento do mês de dezembro também já está programado para o dia 20/12. “Temos trabalhado para manter o salário em dia e garantir os direitos dos nossos aposentados e pensionistas, seguindo orientação da prefeita Fernanda Ontiveros", explicou a presidente da instituição, Ana Carmen de Oliveira.