A ação acontecerá das 9h às 17h, na Academia da Saúde, no bairro São JorgeDivulgação

Publicado 13/12/2024 21:11

A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realiza no próximo sábado, (14/12), o Dia ‘D’ contra a Dengue. A ação acontecerá das 9h às 17h, na Academia da Saúde, localizada na Rua Vereador Francisco Costa Filho, s/n, no bairro São Jorge.

O evento tem como objetivo intensificar as ações de conscientização da população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A presença da comunidade é fundamental para reforçar o compromisso coletivo no combate à doença.



As atividades incluem vacinação contra a Dengue para jovens de 10 a 14 anos; atualização da caderneta de vacinação para toda a população; palestras sobre prevenção e combate ao mosquito transmissor da doença; atividades educativas para conscientização da comunidade; agendamento para colocação de telas em caixas d’água.

Também haverá ações do Meio Ambiente, como distribuição de mudas de árvores e cadastro e agendamento para coleta seletiva.