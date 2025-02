Shows acontecerão nas praças Leni Ferreira (Japeri) e Wendel Coelho (Engenheiro Pedreira), sempre das 18h às 2h - Divulgação

Publicado 24/02/2025 16:10

O Carnaval 2025 em Japeri está chegando com uma programação especial voltada para toda a família. A festa contará com os cantores Suel, Marvvila, Djs Zullu e Joah, Axé do Brasil, Timbalê e Rita Moreira, além de 20 atrações com artistas locais.



A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, promete segurança e organização para todos os foliões se divertirem à vontade. A folia é garantida também para as crianças, com matinê no sábado e domingo com o Bloquinho da Wenny, a partir das 18h.



Assim como aconteceu em 2023, a festa acontece em dois palcos com artistas se apresentando em horários simultâneos nas praças Leni Ferreira (Japeri) e Wendel Coelho (Engenheiro Pedreira), sempre começando às 18h e encerrando às 2h.



“É uma realização ver o Carnaval de Japeri retornando. Essa retomada da festa, interrompida no ano passado por conta das chuvas, representa muito mais do que a volta da folia. Este evento é resultado de um esforço coletivo da gestão municipal, envolvendo todas as secretarias para que cada detalhe seja pensado com organização e segurança. Pensamos nos mínimos detalhes para oferecer uma festa voltada para a família e que também gere renda para os trabalhadores locais”, destacou a secretária municipal de Cultura, Daniella Moreira Beliago.



A cidade se prepara para receber moradores e visitantes. Além das atrações musicais, a festa contará com reforço na segurança, estrutura organizada e um ambiente preparado para garantir conforto e diversão.

Confira a programação Oficial de cada palco:

Palco Magnatas (Engenheiro Pedreira)

• Sexta-feira (28/02): Atrações locais e show de Marvvila

• Sábado (01/03): Timbale, atrações locais e Axé do Brasil



• Domingo (02/03): Matinê com o Bloquinho da Wenny, atrações locais e Suel



• Segunda-feira (03/03): Atrações locais e show de Rita Moreira



• Terça-feira (04/03): Atrações locais e show de Zullu



Palco Tradição (Japeri)



• Sexta-feira (28/02): Atrações locais e show de Suel



• Sábado (01/03): Matinê com o Bloquinho da Wenny, atrações locais e show de Zullu



• Domingo (02/03): Atrações locais e show de Axé do Brasil e Marvvila



• Segunda-feira (03/03): Atrações locais e show de Timbale



• Terça-feira (04/03): Atrações locais e show de Rita Moreira