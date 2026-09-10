A chegada da nova frota traz um impacto direto na qualidade de vida e no planejamento diário de centenas de famílias - Divulgação

A chegada da nova frota traz um impacto direto na qualidade de vida e no planejamento diário de centenas de famíliasDivulgação

Publicado 10/09/2026 11:43

Japeri - Os moradores de Japeri acordaram com uma importante novidade no transporte público municipal. O Programa Tarifa Zero ganhou sua 6ª linha em operação, a TZ60, garantindo atendimento gratuito e direto para quem precisa se deslocar entre os bairros Santa Terezinha, Granja e Vila Central até a Estação de Engenheiro Pedreira.

Para acompanhar de perto o primeiro dia de operação e ouvir a população, a prefeita Fernanda Ontiveros realizou o trajeto junto com os passageiros na primeira viagem da linha. O primeiro carro sai a partir deste sábado, às 5h da Estação de Engenheiro Pedreira, com último horário retornando às 22h.

“Essa nova linha representa mais do que um ônibus circulando. É mais uma opção gratuita para que os moradores possam se deslocar com segurança, rapidez e dignidade. Nosso objetivo é fazer com que o Tarifa Zero chegue cada vez mais perto de quem precisa, facilitando o acesso ao trabalho, à escola, aos serviços de saúde e também à estação”, destacou a prefeita Fernanda Ontiveros.

A chegada da nova frota traz um impacto direto na qualidade de vida e no planejamento diário de centenas de famílias. A ampliação do serviço facilita o deslocamento de quem precisa chegar no horário correto ao trabalho, frequentar a escola ou comparecer a consultas médicas e exames sem comprometer a renda familiar.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Damasceno, a criação da TZ60 também atende a uma demanda antiga dos moradores e contribui para tornar o sistema municipal de transporte mais eficiente. “A gente está trabalhando para que o transporte público acompanhe as necessidades da população. A TZ60 cria uma ligação importante entre esses bairros e a Estação de Engenheiro Pedreira, enquanto a mudança no trajeto da TZ20 também reduz o tempo de deslocamento de quem utiliza a linha para chegar ao Guandu”, explicou.

Acompanharam no percurso o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Damasceno, a secretária de Meio Ambiente, Meire Lucy, o secretário de Defesa Civil, Ziel Pavani, o secretário de Comunicação Rogério Santana e os vereadores Dani Barros e Rodrigo Moraes.

População comemora a novidade

A novidade foi recebida com entusiasmo por quem acompanha de perto as mudanças no transporte da região. Célia Oliveira, de 73 anos, moradora do bairro Santa Terezinha, destacou que a regularidade do serviço deve ajudar diretamente na rotina da família, especialmente nos horários de trabalho e compromissos.

“Minhas netas e sobrinho vão conseguir chegar no horário do trabalho. Antes eles acabavam perdendo o ônibus que passava aqui porque não tinha um horário correto. Agora fica muito melhor para organizar a rotina, além de ser de graça, vai ajudar muito”, contou.

Para a pastora Cila Monteiro, integrante do grupo Amigos do Bairro, a implantação da nova linha também representa a resposta a uma reivindicação apresentada diretamente à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Ela participou de uma audiência pública e levou ao poder público as necessidades da comunidade relacionadas ao retorno do ônibus.

“Estivemos na audiência pública com a Secretaria de Mobilidade Urbana e apresentamos as necessidades da comunidade. Hoje, ver esse pedido sendo atendido é uma satisfação muito grande. Só temos a agradecer”, afirmou.

Mudança também beneficia passageiros do Guandu

Além da nova TZ60, quem utiliza a TZ20 também passa a contar com uma mudança a partir desta sexta-feira. A linha, que liga a Estação de Engenheiro Pedreira ao Guandu, agora realiza um percurso mais direto até o ponto final do bairro.

Com a alteração, o ônibus deixa de passar por localidades que faziam parte do trajeto anterior, tornando a viagem mais rápida. O percurso passa a ser realizado em aproximadamente 30 minutos, facilitando o deslocamento diário de quem utiliza a linha.

A nova configuração do sistema faz parte do trabalho de reorganização do transporte municipal, buscando adequar os itinerários às necessidades apresentadas pelos moradores e melhorar o tempo de deslocamento.

Tarifa Zero chega a seis linhas

Com a operação da TZ60, Japeri passa a contar com seis linhas do Tarifa Zero e 11 ônibus circulando gratuitamente pelo município. O programa foi implantado em maio de 2025 e, desde então, vem sendo ampliado para atender diferentes regiões da cidade. Os veículos contam com ar-condicionado, e os passageiros também podem consultar os horários e acompanhar os veículos em tempo real pelo aplicativo Cittamobi, disponível para Android e iOS.