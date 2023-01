Capacitação de profissionais de Saúde em Levy Gasparian - Divulgação

Publicado 12/01/2023 14:40

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian, em parceria com a Secretaria de Saúde, realizou na última terça-feira (10) uma capacitação para descentralização das vacinas. Destinado às enfermeiras e técnicas de enfermagem da Atenção Básica de Saúde, o encontro teve o objetivo de descentralizar as vacinas, para permitir que a população tenha um acesso mais fácil aos imunobiológicos no próprio bairro que reside. Além de atingir uma maior cobertura vacinal, conhecer o perfil de cada bairro, desenvolver ações e traçar metas de melhoria.