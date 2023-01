Acompanhados pela secretária de Habitação, Thais Vasconcellos, os técnicos iniciaram os trabalhos na última terça-feira (10) - Divulgação

Acompanhados pela secretária de Habitação, Thais Vasconcellos, os técnicos iniciaram os trabalhos na última terça-feira (10)Divulgação

Publicado 16/01/2023 09:35

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian iniciou o levantamento topográfico das áreas que serão regularizadas. O município recebeu os técnicos de Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), com a finalidade de dar continuidade ao processo de regularização dos conjuntos habitacionais existentes no território.

Acompanhados pela secretária de Habitação, Thais Vasconcellos, os técnicos iniciaram os trabalhos na última terça-feira (10) pelo Conjunto Habitacional Luiz Bento Argon, se dirigindo posteriormente ao Conjunto Habitacional Fabiano de Paula da Paixão, e, finalizando os trabalhos pelos Conjuntos Habitacionais Alzira Tomaz da Silva e Vila Virgilina Carvalho Cardão.

Cabe ressaltar que, entregar o título de posse definitivo de seus lares aos moradores destas comunidades é um desejo antigo do Prefeito Claudio Mannarino, e que hoje, através de uma parceria entre o município e o ITERJ, está se tornando realidade.