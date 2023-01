Programação do carro fumacê (UBV – Ultra Baixo Volume) pelos bairros da cidade - Reprodução

Publicado 19/01/2023 14:33

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian, por meio da Secretaria de Saúde, informa que iniciou na segunda-feira (16) a programação do carro fumacê (UBV – Ultra Baixo Volume) pelos bairros da cidade. O mosquito Aedes aegypti tem hábitos específicos, voa geralmente nos períodos do amanhecer e entardecer, sendo assim, para tornar a aplicação do inseticida eficaz, o serviço será realizado nos seguintes horários: das 5h30 às 7h ou das 17h30 às 21h.



Reforçamos que a colaboração da população em relação ao serviço de aplicação do inseticida espacial UBV, quanto em relação à manutenção de suas casas livres de focos do mosquito Aedes aegypti, é essencial para que não haja epidemia de zika, dengue, chikungunya e febre amarela.



Cronograma:

Fábrica e Fernandes Pinheiro – 16/01/2023 – Tarde

Monte Serrat e Afonso Arinos – 17/01/2023 – Tarde

Gulf – 18/01/2023 – Tarde

Centro e Grotão – 19/01/2023 – Tarde

Fonseca Almeida e Reta – 20/01/2023 – Tarde



Os dias programados da operação com o fumacê poderão ser alterados se houver mudanças climáticas.