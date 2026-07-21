Mercadoria apreendida em Levy GasparianFoto: Divulgação/Receita Estadual
Na noite do último sábado (18), o transportador foi conduzido até o Posto pelas equipes de fiscalização com um carregamento de 18.875 pacotes de 1,6 kg de sabão em pó, avaliados em R$ 169 mil. Durante a verificação, os Auditores Fiscais identificaram fraude na nota fiscal, que informava remetente e destinatário diferentes, tornando a operação incompatível.
Os agentes da Operação Foco também averiguaram os produtos e constataram indícios de falsificação. A carga será conduzida à Polícia Civil para realização da perícia e demais etapas da investigação criminal.
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