Mercadoria apreendida em Levy Gasparian - Foto: Divulgação/Receita Estadual

Mercadoria apreendida em Levy GasparianFoto: Divulgação/Receita Estadual

Publicado 21/07/2026 14:50

Levy Gasparian - A Receita Estadual, em parceria com a Operação Foco, apreendeu 30,2 toneladas de sabão em pó no Posto de Controle Fiscal de Levy Gasparian, na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um auto de infração de mais de R$ 431 mil foi emitido.

O veículo, que tentou fugir da abordagem e foi perseguido pela força-tarefa, transportava a mercadoria com indícios de falsificação e documentação fiscal fraudulenta.



Na noite do último sábado (18), o transportador foi conduzido até o Posto pelas equipes de fiscalização com um carregamento de 18.875 pacotes de 1,6 kg de sabão em pó, avaliados em R$ 169 mil. Durante a verificação, os Auditores Fiscais identificaram fraude na nota fiscal, que informava remetente e destinatário diferentes, tornando a operação incompatível.



Os agentes da Operação Foco também averiguaram os produtos e constataram indícios de falsificação. A carga será conduzida à Polícia Civil para realização da perícia e demais etapas da investigação criminal.

