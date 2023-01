Segundo os passageiros - trabalhadores Offshore -, foram aproximadamente 15 minutos de pânico, até o pouso de emergência no Aeroporto - Divulgação

Segundo os passageiros - trabalhadores Offshore -, foram aproximadamente 15 minutos de pânico, até o pouso de emergência no Aeroporto Divulgação

Publicado 17/01/2023 12:16 | Atualizado 17/01/2023 13:11

Campos dos Goytacazes - Um voo de desembarque da PNA-1 para o Heliporto Farol de São Tomé, em Campos passou por momentos conturbados, após os flutuadores (boias) da aeronave AW 139 ejetarem e uma janela se soltar, ainda no ar, na manhã desta segunda-feira (16).

Segundo os passageiros - trabalhadores Offshore -, foram aproximadamente 15 minutos de pânico, até o pouso de emergência no Aeroporto. Algumas pessoas que estavam a bordo ficaram abaladas emocionalmente com o ocorrido. Assista o vídeo do momento do pouso, registrado por um dos passageiros:

Um voo de desembarque para o Heliporto Farol de São Tomé, em Campos passou por momentos conturbados, após os flutuadores (boias) da aeronave AW 139 ejetarem e uma janela se soltar, ainda no ar, na manhã desta segunda-feira (16).

Créditos: Divulgação #ODia pic.twitter.com/Jba1sv27WC — Jornal O Dia (@jornalodia) January 17, 2023

O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) divulgou que está acompanhando o ocorrido de perto, para avaliar a situação dos trabalhadores.



Ainda de acordo com o sindicato, ao que tudo indica dois trabalhadores se machucaram. Em um vídeo publicado nas redes sociais do órgão, o coordenador do Sindipetro-NF, Tezeu Bezerra, disse que a instituição está acompanhando de perto para avaliar a situação dos trabalhadores.

O Sindipetro-NF encaminhou ofício à Petrobrás onde solicita que seja instaurada comissão de investigação para o acidente, com a inclusão de representante da instituição como integrante, com acesso de forma imediata, à aeronave e aos dados gerados ou relativos à investigação conforme determina ACT.