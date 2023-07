Objetivo principal é organizar a circulação, fornecendo orientações e instruções aos proprietários e operadores de tratores agrícolas - Divulgação

Publicado 04/07/2023 12:11

Macaé - Os secretários de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, e de Agroeconomia, Dudu Jardim, se reuniram com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o objetivo de promover um encontro para divulgar a legislação sobre o tráfego de tratores e maquinários agrícolas nas vias públicas. A parceria entre as entidades visa proporcionar uma forma de instrução e orientação aos envolvidos, contribuindo para um tráfego seguro e adequado desses veículos.

O encontro, que incluirá palestras e treinamentos, será realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana em parceria com a PRF, e será direcionado a empresas dos setores de construção civil, agricultura e logística. Jayme Muniz ressaltou a importância de auxiliar na divulgação das leis que regulam a circulação desses veículos nas vias, considerando o papel do órgão fiscalizador de trânsito.

Além disso, a PRF já está executando uma fiscalização viária de conscientização. O objetivo principal é organizar a circulação, fornecendo orientações e instruções aos proprietários e operadores de tratores agrícolas e de pavimentação sobre o registro necessário para o trânsito desses veículos em vias públicas, conforme explicou o policial rodoviário federal Wellio Lima.