Motociclista fica ferido após colisão com ônibus no Centro de Macaé - Foto: Divulgação

Motociclista fica ferido após colisão com ônibus no Centro de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 10/10/2023 12:26

Macaé - Uma colisão ocorrida na manhã desta terça-feira (10), envolvendo um ônibus e uma motocicleta chamou a atenção nas ruas de Macaé. O acidente ocorreu na esquina das Ruas Teixeira de Gouveia com a Papa João XXIII, no Centro.

O motociclista envolvido no acidente sofreu ferimentos leves, e as equipes de socorro foram acionadas para prestar assistência imediata.

O incidente serve como lembrete da importância da atenção e prudência no trânsito, visando a prevenção de acidentes e a segurança de todos os envolvidos.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias da colisão para determinar as responsabilidades envolvidas no acidente.