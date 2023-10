O grupo de atletas foi recebido na prefeitura de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 26/10/2023 12:35

Macaé - A equipe de atletismo de Macaé garantiu o título de campeã por equipe na categoria feminina no Campeonato Brasileiro Sub-16, conquistando também o vice-campeonato no geral, com quatro medalhas.

Destaque da equipe, Hakelly Maxmiano manteve o título de mais veloz do Brasil, ao conquistar três medalhas de ouro nas provas de 75m e 250m rasos, e também no revezamento 4x75m. A equipe macaense também conquistou uma medalha de bronze na competição, realizada na última semana em Recife.

O resultado dos atletas da cidade foi comemorado nesta quinta-feira (26) pelo prefeito Welberth Rezende, junto ao Secretário de Esportes, Marvel Maillet.

"Este é mais um exemplo do resultado do nosso incentivo ao esporte como ferramenta de transformação de vidas. O atletismo da nossa cidade passa a ser referência no país, assim como outras modalidades que descobrem talentos e conquistam medalhas e campeonatos. Por isso, vamos ampliar os incentivos para permitir que mais atletas locais possam treinar, competir e conquistar pódios nacionais e internacionais", afirmou o prefeito.

Os oito competidores macaenses fazem parte do programa Bolsa Atleta e seguem o treinamento do técnico e professor Hiller Franco no Ciep Maringá. A equipe conta também com o apoio da empresa Etesco.