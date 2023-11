Macaé participa de frente ampla de cidades que se mobilizam contra a Enel - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2023 15:19 | Atualizado 27/11/2023 15:19

Macaé - Macaé, juntamente com 65 municípios do Estado do Rio de Janeiro, se uniu em uma frente ampla contra a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região. O acordo foi firmado em um encontro no Teatro Municipal de Niterói, onde o prefeito Welberth Rezende, junto a outros gestores, assinou uma manifestação de repúdio que será encaminhada à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao Ministério de Minas e Energia.



Além do repúdio, a reunião abordou o impacto das ações judiciais movidas pelas cidades, incluindo Macaé, diante dos prejuízos causados à população devido às interrupções no fornecimento de energia nos últimos dias.



"A frente ampla fortalece a nossa luta em defesa de um serviço de qualidade para a nossa população. Assim como a energia, a água também é essencial à rotina da nossa cidade que vive uma nova fase de crescimento e desenvolvimento. Vamos cobrar da Enel e também da Cedae melhorias efetivas na assistência à nossa população", afirmou o prefeito.

Por meio dessa frente ampla, Macaé apresentará um relatório detalhado sobre os impactos causados pela ineficiência do serviço de energia na população e no desenvolvimento da cidade. A proposta visa pressionar a empresa a apresentar um plano de contingência para situações de danos ao sistema de distribuição.O documento elaborado será registrado durante a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) dos Serviços Delegados e das Agências Reguladoras, marcada para esta terça-feira (28).Os representantes das cidades da frente ampla também planejam uma ida a Brasília nos próximos dias para discutir com a Aneel e o Ministério de Minas e Energia os critérios do contrato de concessão de fornecimento de energia e para cobrar a fiscalização imediata da empresa, assegurando a regularidade do serviço durante o verão.Durante o encontro, os prefeitos defenderam a necessidade de discutir com o governo federal o modelo da nova concessão do serviço de energia no Brasil, com foco especial no Rio de Janeiro, que concentra investimentos privados voltados para o novo ciclo de industrialização, especialmente no mercado de óleo, gás e energia.A exploração do serviço de energia nos 66 municípios do Estado está programada de 2001 até 2026. Participaram do encontro o prefeito de Niterói, Axel Grael, o deputado federal Max Lemos, o deputado estadual Tiago Rangel, presidente da Comissão de Minas e Energia da Alerj, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, que preside o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (CIDENNF), e representantes da Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar, além de representantes de outras cidades atendidas pela Enel no Estado.