Material apreendido pela Polícia Militar durante a ação que resultou na prisão de João Vitor de Araújo Almeida, conhecido como "Vitim," no bairro Visconde de Araújo, em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 12/09/2024 13:13

Macaé - Durante patrulhamento de rotina na Avenida Fábio Franco, no bairro Visconde de Araújo, em Macaé, policiais militares prenderam um suspeito de tráfico de drogas. A guarnição, ao passar por um terreno baldio próximo à comunidade conhecida como "favela da linha," observou a atitude suspeita de um homem que, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou esconder algo. O indivíduo, identificado como João Vitor de Araújo Almeida, conhecido como "Vitim," estava vestido com casaco preto, bermuda preta e boné marrom.

Após a abordagem e buscas no local, os agentes encontraram um invólucro escondido entre materiais improvisados de madeira e papelão. Dentro do pacote, foram localizados 18 pinos de cocaína, totalizando 36 gramas, 8 buchas de maconha, somando 16 gramas, além de R$ 99,00 em espécie e um celular Samsung. Ao ser questionado, João Vitor admitiu ser o responsável pela venda dos entorpecentes, afirmando atuar como "vapor" para um traficante conhecido como "C.L" ou "Carlinhos," que atualmente se encontra preso.

Os três outros indivíduos abordados no local não estavam em posse de drogas ou objetos ilícitos. Contudo, com a confissão de João Vitor, os policiais o conduziram à 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado ao delegado de plantão. O suspeito foi autuado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico e associação para o tráfico de drogas.