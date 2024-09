A nova Ponte Deputado Cláudio Moacyr de Azevedo, promete transformar a mobilidade urbana em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

A nova Ponte Deputado Cláudio Moacyr de Azevedo, promete transformar a mobilidade urbana em Macaé

Macaé - Na manhã desta quinta-feira (12), Macaé deu um passo significativo para melhorar a mobilidade urbana com a entrega oficial da nova Ponte Deputado Cláudio Moacyr de Azevedo, uma das obras mais aguardadas pela população. Resultado de uma parceria estratégica entre a Prefeitura de Macaé e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a duplicação da ponte promete aliviar o trânsito, especialmente nos horários de pico, trazendo mais fluidez e segurança para os motoristas.



O investimento de mais de R$ 40 milhões contemplou não apenas a duplicação da ponte, mas também uma série de melhorias na infraestrutura local, incluindo terraplanagem, pavimentação, contenção de encostas e recuperação do asfalto.

Com 9 metros de largura e 260 metros de comprimento, a nova ponte conecta o Centro da cidade ao bairro Barra de Macaé, facilitando o deslocamento e dinamizando o trânsito na região. Além da construção da nova estrutura, a antiga ponte também passou por um processo de revitalização, garantindo que ambas ofereçam maior segurança e conforto aos usuários.

