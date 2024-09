Funcionários locais contribuem para a campanha de conscientização sobre o sistema de esgoto, incentivando o descarte correto de resíduos - Foto: Ilustração

Funcionários locais contribuem para a campanha de conscientização sobre o sistema de esgoto, incentivando o descarte correto de resíduos Foto: Ilustração

Publicado 16/09/2024 13:20

Macaé - A cidade de Macaé está prestes a receber uma nova campanha de conscientização sobre a conservação do sistema de esgoto, com o lema “Cada coisa tem seu lugar e cada um tem seu papel”. O objetivo é informar e engajar a população na prática do descarte correto de resíduos, evitando problemas como entupimentos e vazamentos que podem prejudicar o sistema de esgotamento.

A campanha será promovida através de diversos canais, incluindo outdoors, redes sociais e outros meios de comunicação. A estratégia busca alcançar a comunidade local de forma abrangente, incentivando a mudança de comportamento e promovendo uma maior conscientização sobre a importância da conservação do sistema de esgoto.

Para tornar a mensagem mais impactante e humanizada, a campanha contará com a participação dos próprios funcionários responsáveis pelo serviço de esgotamento sanitário. Eles compartilharão dicas práticas e informações valiosas, ressaltando o papel de cada um na manutenção do sistema e destacando o trabalho diário realizado por eles para garantir a eficiência do serviço.

“Embora a importância do saneamento básico seja amplamente reconhecida, o funcionamento adequado do sistema de esgoto depende não apenas do trabalho das autoridades e da empresa responsável, mas também da colaboração da população. O correto encaminhamento do esgoto e o cuidado com o descarte de resíduos são fundamentais para evitar problemas e garantir a eficácia do tratamento”, afirma Renato Miranda, gerente operacional do setor de esgoto em Macaé.