Polícia Militar apreende drogas e prende suspeito em ação no bairro Virgem Santa - Foto: Divulgação

Polícia Militar apreende drogas e prende suspeito em ação no bairro Virgem SantaFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2024 09:41

Macaé - Na manhã desta segunda-feira (16), agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar de Macaé (32º BPM) realizaram mais uma importante ação no combate ao tráfico de drogas. Durante patrulhamento na Avenida Eduardo Peruzzi Martins, no bairro Virgem Santa, conhecido ponto de venda de entorpecentes, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) abordaram Iuri Carneiro dos Santos, que apresentava comportamento suspeito.

Com o suspeito, foi encontrado um papelote de cocaína e uma quantia de R$ 5. Ao realizar uma varredura nas proximidades, em um terreno baldio, os policiais localizaram duas sacolas contendo 15 tabletes de maconha, pesando cerca de 30 gramas, e 184 papelotes de cocaína, somando aproximadamente 368 gramas.

Iuri foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) e, em seguida, transferido para a 128ª DP de Rio das Ostras, onde foi autuado em flagrante e permanece preso.

Polícia Militar apreende drogas e prende suspeito em ação no bairro Virgem Santa Foto: Divulgação