Ele foi preso em flagrante com vasta quantidade de drogas e material para tráfico durante operação da Polícia Civil em Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 13/09/2024 09:34

Macaé - Na tarde desta quinta-feira (12), uma ação coordenada pela 123ª Delegacia de Polícia Civil de Macaé resultou na prisão de E.D.A.L., conhecido como “Da Causa”, integrante da facção criminosa Comando Vermelho. A operação ocorreu no bairro Parque Aeroporto, onde o acusado foi surpreendido em plena atividade criminosa.



“Da Causa” atuava como abastecedor e "vapor" na localidade, funções essenciais para a distribuição e venda de entorpecentes. Durante a abordagem, os agentes da 123ª DP apreenderam 86 invólucros de maconha, 27 invólucros de "skunk" — uma variação mais potente da cannabis —, além de quatro balanças de precisão, 50 pinos vazios, um telefone celular, um caderno com anotações suspeitas e uma motocicleta sem placa utilizada nas atividades ilícitas.



A prisão de "Da Causa" representa um duro golpe na estrutura do tráfico de drogas na região, reforçando o compromisso da Polícia Civil em combater o crime organizado em Macaé. A 123ª DP pede o apoio da população para continuar tornando a cidade mais segura. Qualquer informação pode ser reportada pelo WhatsApp da delegacia: (22) 98831-8043.