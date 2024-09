Legenda para foto: Manancial em Óleo/Trapóleo com nível de água reduzido devido à estiagem prolongada, reforçando a necessidade de economia de água na região - Foto: Ilustração

Legenda para foto: Manancial em Óleo/Trapóleo com nível de água reduzido devido à estiagem prolongada, reforçando a necessidade de economia de água na regiãoFoto: Ilustração

Publicado 13/09/2024 13:34

Macaé - A Secretaria Municipal Adjunta de Saneamento (SEMSA) informa aos moradores das localidades de Óleo/Trapóleo que, devido ao prolongado período de estiagem, houve uma significativa redução no volume de água dos mananciais que abastecem a região.

Com os níveis dos mananciais muito abaixo do esperado para esta época do ano, a SEMSA solicita que os usuários do sistema de abastecimento de água adotem medidas de economia. A recomendação é evitar o uso de água em atividades como lavagem de calçadas, ruas, piscinas e outras práticas menos prioritárias, priorizando o consumo responsável.

Apesar dos esforços da Secretaria para manter a operação regular do sistema de abastecimento, a colaboração dos moradores é fundamental para garantir que o fornecimento de água seja mantido de forma adequada durante este período crítico.

Para mais informações, os usuários podem entrar em contato através dos telefones: (22) 2759-5404 (sede), (22) 2793-3664 (base Glicério) e (22) 99234-5660 (WhatsApp).